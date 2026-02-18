На Запорожье закрываются отделения «Укрпошты»

Фото: «Укрпошта»

После более чем двух лет работы в прифронтовых условиях «Укрпошта» временно прекращает работу своих отделений в городе Орехов и селе Преображенка Пологовской громады Запорожской области. Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook.



В компании подчеркивают, что ее сотрудники продолжали работать даже тогда, когда условия становились крайне опасными. Почтовики не хотели оставлять местных жителей без связи и базовых услуг, несмотря на постоянные обстрелы и угрозу жизни.



За два года работы в зоне постоянного риска Орехов практически опустел: из тысяч жителей там остались лишь сотни. Только за последнюю неделю компания потеряла два служебных автомобиля.



Кроме того, произошла трагедия — погибла почтальон Марина Брянская, которая возвращалась домой из Запорожья. В «Укрпоште» отмечают, что продолжение работы в таких условиях означало бы ежедневно подвергать людей смертельной опасности.



В связи с этим обслуживание жителей Орехова и Преображенки временно переносится в село Таврическое. Там можно будет получить полный спектр почтовых услуг.



При этом в компании уточняют, что большинство пенсий и выплат в рамках программы «Зимней поддержки» уже доставлены адресатам. Сейчас работники закрытых отделений самостоятельно принимают решение, где продолжить свою дальнейшую работу.

Напомним, под Краматорском от удара FPV-дрона погибли сотрудники Славянской ТЭС.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»