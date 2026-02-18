Путин готов воевать за Донбасс еще 2 года — NYT

Последствия ударов по Донетчине за 17 февраля. Фото: полици Донецкой области

Глава Кремля Владимир Путин уверен, что российская армия побеждает на фронте. Кроме того, Россия готова воевать за полный контроль над Донбассом еще два года. Об этом заявили в последние дни военные и представители разведки из нескольких западных стран, передает The New York Times.



По словам источников, даже если на завершение контроля над Донбассом потребуется от 18 месяцев до двух лет, Россия будет идти до конца.



«Каждый день боев и каждая ночь российских ракет и беспилотников, обрушивающихся на энергетическую инфраструктуру и жилые дома, обеспечивают ему все больше рычагов влияния», — отметили инсайдеры.



Ранее мы писали, что с 11 по 15 февраля украинские военнослужащие вернули под свой контроль 201 квадратный километр территории.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

