«Белый Ангел» вывез мирных жителей из-под ударов в Донецкой области

Эвакуация проходит под постоянными обстрелами.

Полицейский экипаж «Белый Ангел» эвакуировал семью с 14-летним подростком из Алексеево-Дружковки. Люди обратились за помощью после обстрела — выбраться самостоятельно было слишком опасно. Рядом с их домом полицейские обнаружили боеприпас от дрона.



В Дружковке правоохранители также вывезли пожилую женщину с дочерью. Они больше месяца жили без света, воды и газа и постоянно находились под обстрелами. По дороге эвакуировали и мужчину, который жил в разрушенном общежитии.



Отдельно «Белый Ангел» помог группе людей, которых волонтёры пешком вывели из Константиновки. Полицейские встретили их в пути и доставили четырёх женщин, мужчину, а также двух собак и двух кошек в более безопасное место.







Эвакуацию сильно осложняли гололёд и вражеские дроны, которые постоянно дежурят над дорогами.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»