Восточную часть Гришиного зачистили от российских оккупантов, ликвидировано 10 человек

Оккупационные войска РФ продолжают давление на село Гришино Покровской громады Донецкой области. Российские подразделения используют несколько маршрутов выдвижения, действуя малыми штурмовыми группами. Об этом сообщили в пресс-службе 7 корпуса ДШВ.
«Украинские военные обнаруживают и уничтожают врага при попытках инфильтрации и закрепления в окрестностях населенного пункта», — говорится в сообщении.
Так, недавно, воспользовавшись туманом, российские захватчики пытались еще раз проникнуть в Гришине. Силы обороны ликвидировали около 10 оккупантов, которые в восточной части населенного пункта скрывались в частных домах и нежилых помещениях.
Ранее мы писали, что войска России активизировали усилия по охвату городов Покровск и Мирноград Донецкой области.
Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»
Победим цензуру вместе!