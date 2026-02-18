Восточную часть Гришиного зачистили от российских оккупантов, ликвидировано 10 человек

Восточную часть Гришиного зачистили от россиян. Фото: скриншот

Оккупационные войска РФ продолжают давление на село Гришино Покровской громады Донецкой области. Российские подразделения используют несколько маршрутов выдвижения, действуя малыми штурмовыми группами. Об этом сообщили в пресс-службе 7 корпуса ДШВ.



«Украинские военные обнаруживают и уничтожают врага при попытках инфильтрации и закрепления в окрестностях населенного пункта», — говорится в сообщении.



Так, недавно, воспользовавшись туманом, российские захватчики пытались еще раз проникнуть в Гришине. Силы обороны ликвидировали около 10 оккупантов, которые в восточной части населенного пункта скрывались в частных домах и нежилых помещениях.



Ранее мы писали, что войска России активизировали усилия по охвату городов Покровск и Мирноград Донецкой области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях