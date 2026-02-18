Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Восточную часть Гришиного зачистили от российских оккупантов, ликвидировано 10 человек
18 февраля 2026, 15:41

Восточную часть Гришиного зачистили от российских оккупантов, ликвидировано 10 человек

Восточную часть Гришиного зачистили от россиян. Фото: скриншот

Оккупационные войска РФ продолжают давление на село Гришино Покровской громады Донецкой области. Российские подразделения используют несколько маршрутов выдвижения, действуя малыми штурмовыми группами. Об этом сообщили в пресс-службе 7 корпуса ДШВ.

«Украинские военные обнаруживают и уничтожают врага при попытках инфильтрации и закрепления в окрестностях населенного пункта», —  говорится в сообщении.

Так, недавно, воспользовавшись туманом, российские захватчики пытались еще раз проникнуть в Гришине. Силы обороны ликвидировали около 10 оккупантов, которые в восточной части населенного пункта скрывались в частных домах и нежилых помещениях.

Ранее мы писали, что войска России активизировали усилия по охвату городов Покровск и Мирноград Донецкой области. 

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Тотальная паспортизация мобильной связи на оккупированных территориях: Новые ограничения абонентов граничат с абсурдом
И это еще не предел: российские законодатели готовят новые ужесточения правил пользования услугами мольной связи и интернета. Доходит до абсурда: в РФ хотят, чтобы сограждане дорожили своей SIM-картой, как и…паспортом.
28 января 2026, 18:43
