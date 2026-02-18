На Донетчине и Херсонщине ВСУ поразили российские системы ПВО на 150 миллионов долларов

Удар по российскому ЗРК С-300 на Донетчине. Фото: кадр из видео

Операторы 1-го центра Сил беспилотных систем ВСУ в координации с Центром глубинного поражения обнаружили и поразили ЗРК, которые являются ключевыми элементы эшелонированной российской ПВО. Об этом сообщили в пресс-службе СБС.



Так, украинские войска поразили комплекс С-300ВМ на Донетчине и ЗРК «Тор» на Херсонщине.



«С-300ВМ и «Тор» – сложные и высокоприоритетные цели. Они постоянно меняют позиции, работают в режимах радиомолчания, используют маскировку и инженерные укрытия. Их обнаружение требует длительного наблюдения, анализа разведывательных данных и точной работы экипажей», – отметили в Силах беспилотных систем.



Комплекс С-300ВМ может оцениваться более чем в 120 миллионов долларов в зависимости от модификации, ЗРК «Тор» стоит около 25-30 миллионов долларов.



«Силы беспилотных систем системно поражают средства ПВО противника на ключевых направлениях. Снижение возможностей противовоздушной обороны открывает больше возможностей для работы украинской авиации и проведения глубинных поражений военной инфраструктуры России», – добавили военные.

Напомним, что ночью 18 февраля БПЛА атаковали оккупированный Мариуполь.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко