Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Власти Дружковки прокомментировали слухи о закрытии скорой помощи
19 февраля 2026, 11:23

Власти Дружковки прокомментировали слухи о закрытии скорой помощи

Власти Дружковки прокомментировали слухи о закрытии скорой помощи

В Дружковке среди местных жителей распространяются слухи о возможном закрытии станции скорой медицинской помощи с 1 апреля и ее переводе в Краматорск. При этом, по словам горожан, фактическое перемещение службы якобы может начаться уже в ближайшие дни.

Жители выражают обеспокоенность тем, что без экстренной медицинской помощи рискуют остаться более 14 тысяч человек. Отмечается, что на фоне этих разговоров городские больницы и поликлиники продолжают работать в штатном режиме и не прекращали прием пациентов.

Редакция «Новостей Донбасса» обратилась за официальным комментарием, чтобы выяснить, соответствуют ли действительности слухи о закрытии станции скорой медицинской помощи в Дружковке и ее переводе в другой город.

Заместитель начальника городского отдела здравоохранения Дружковского горсовета Ольга Куницкая заявила журналистам, что распространяемая информация не соответствует реальному положению дел.

«В Дружковке продолжает работать скорая медицинская помощь, медицинский персонал выезжает на вызовы. Все службы функционируют в обычном режиме с учетом условий безопасности», — подчеркнула она.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что в Мирнограде (Новодонецкая громада) до 1 апреля 2026 года планируют уволить более 40 работников скорой помощи. Приказ о сокращении штата был подписан еще в декабре 2025 года. В официальных документах причиной указано уменьшение количества вызовов и «оптимизация».

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

ТЕГИ

Места
Дружковка Донецкая область
Прочее
закрытие скорой помощи
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Тотальная паспортизация мобильной связи на оккупированных территориях: Новые ограничения абонентов граничат с абсурдом
И это еще не предел: российские законодатели готовят новые ужесточения правил пользования услугами мольной связи и интернета. Доходит до абсурда: в РФ хотят, чтобы сограждане дорожили своей SIM-картой, как и…паспортом.
28 января 2026, 18:43
НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
20:05
В Куйбышевском районе Донецка обесточены 27 подстанций
19:38
Авдеевка сегодня: два года обещаний и руин
18:53
Силы обороны поразили пусковую установку С-300ВМ в Мариуполе
17:15
Экс-главу группировки «ДНР» Губарева заподозрили в дискредитации армии РФ
16:52
В Луганской области маскируют мобилизацию под вакансии охранников
16:47
На оккупированной Луганщине в 43 школах открыты классы со специализированной подготовкой к войне – ОВА
14:54
В Мариуполе пенсионерка умерла от холода в собственной квартире — СМИ
14:27
В оккупированном Донецке женщину задержали за комментарии в соцсетях
09:29
В Алчевске обрушилась труба и уничтожила коксовую батарею
21:50
Оккупанты могут присоединить разрушенную Авдеевку к Донецку
18:31
Силы обороны атаковали склады МТЗ на оккупированной Донетчине
17:59
На оккупированной Луганщине из-за наводнения нарушено сообщение с несколькими населенными пунктами. Что известно
17:20
Город-призрак с розовым ларьком: жизнь в оккупированной Авдеевке
16:28
Лингвоцид в законе: на оккупированных территориях вытесняют украинский язык
13:13
ВСУ поразили в Крыму корабельный вертолёт Ка-27
11:44
ССО уничтожили склад «Искандеров» в Крыму и пункт «Рубикона»
17:28
Разграбление «Каменной Могилы»: как заповедник превратили в «филиал» Крыма
17:12
«Призраки» ГУР уничтожили «Панцирь», радар и катер в Крыму
17:05
В захваченном Харцызске оккупанты задержали подростков, которые якобы поджигали релейные шкафы
16:22
РФ заняла Ровное и продвинулась в районе Покровска
15:07
Сердца с портретами тирана: в Луганске раздавали открытки со Сталиным
14:59
Мошенничество без границ: какие схемы работают в России и на оккупированных территориях Украины
13:47
ВСУ ударили по сосредоточению живой силы россиян на оккупированных территориях
13:30
Силы обороны поразили узел связи и пункт управления БПЛА на оккупированной Донетчине
09:59
ВС РФ сосредоточили сотни единиц техники на рембазе под Джанкоем
15:36
Дроны поразили поселок Центральный Перевальского района на Луганщине
15:50
Силы обороны поразили РЛС «Небо-У» и районы сосредоточения операторов БПЛА оккупантов
15:26
ВСУ атаковали сосредоточение техники и состав МТС россиян на оккупированной Донетчине
10:20
В оккупированном Геническе детям показывали боевое оружие
15:42
В оккупированном Луганске вопросами архитектуры будет заниматься уроженец Калмыкии Дорджи Ильджирингов
все новости
11:23
Власти Дружковки прокомментировали слухи о закрытии скорой помощи
11:14
Войска России ударили по энергетике Донецкой области: часть жителей осталась без света
11:14
Дрон РФ сбил «Молнию» с двумя FPV на борту
10:40
Европейские разведки не ждут мира в 2026 году
10:11
Зеленский объяснил, почему украинцы не согласятся отдать россиянам Донбасс
10:10
Из Краматорска автобусы задерживаются, в Запорожье поезда сегодня не идут
09:43
Дроны ночью атаковали нефтебазу в Псковской области: возник масштабный пожар
09:39
Взрывная волна сносила всё: удар по центру Херсона
09:25
В Лозовой обесточена крупнейшая котельная
09:05
В результате обстрелов РФ ранены двое мирных жителей в Славянском районе
08:58
РФ атаковала Украину ночью ограниченным числом БПЛА
08:34
Армия РФ продвинулась на нескольких участках Донецкой области
22:46
Встреча Путина и Зеленского может состояться
21:56
FPV-дрон ударил по машине зооволонтеров под Алексеево-Дружковкой
20:47
Завтра по всей Украине — почасовые отключения света
20:05
В Куйбышевском районе Донецка обесточены 27 подстанций
19:38
Авдеевка сегодня: два года обещаний и руин
18:53
Силы обороны поразили пусковую установку С-300ВМ в Мариуполе
18:06
Украинские SIM-карты в атаках FPV: эксперт о новой угрозе
17:39
Венгрия остановила экспорт топлива в Украину
17:15
Экс-главу группировки «ДНР» Губарева заподозрили в дискредитации армии РФ
17:10
Российские войска дронами без разбора атакуют машины в Дружковке – ВСУ
16:52
В Луганской области маскируют мобилизацию под вакансии охранников
16:47
На оккупированной Луганщине в 43 школах открыты классы со специализированной подготовкой к войне – ОВА
16:46
Украина бойкотирует церемонию открытия Паралимпиады из-за допуска РФ
15:55
На Донетчине и Херсонщине ВСУ поразили российские системы ПВО на 150 миллионов долларов
15:41
Восточную часть Гришиного зачистили от российских оккупантов, ликвидировано 10 человек
15:37
Путин готов воевать за Донбасс еще 2 года — NYT
15:35
«Белый Ангел» вывез мирных жителей из-под ударов в Донецкой области
15:28
На Запорожье закрываются отделения «Укрпошты»
все новости
ВИДЕО
Дрон РФ сбивает свою же «Молнию» с двумя FPV на борту. Дрон РФ сбил «Молнию» с двумя FPV на борту
19 февраля, 11:14
Последствия атаки на нефтебазу в Великих Луках. Фото: соцсети Дроны ночью атаковали нефтебазу в Псковской области: возник масштабный пожар
19 февраля, 09:43
Последвия ударов ВС РФ по Херсону. Взрывная волна сносила всё: удар по центру Херсона
19 февраля, 09:39
Фото: Animal rescue Kharkiv, Ukraine FPV-дрон ударил по машине зооволонтеров под Алексеево-Дружковкой
18 февраля, 21:56
Авдеевка сегодня: два года обещаний и руин Авдеевка сегодня: два года обещаний и руин
18 февраля, 19:38
В Луганской области маскируют мобилизацию под вакансии охранников В Луганской области маскируют мобилизацию под вакансии охранников
18 февраля, 16:52

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор