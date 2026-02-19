Власти Дружковки прокомментировали слухи о закрытии скорой помощи

В Дружковке среди местных жителей распространяются слухи о возможном закрытии станции скорой медицинской помощи с 1 апреля и ее переводе в Краматорск. При этом, по словам горожан, фактическое перемещение службы якобы может начаться уже в ближайшие дни.



Жители выражают обеспокоенность тем, что без экстренной медицинской помощи рискуют остаться более 14 тысяч человек. Отмечается, что на фоне этих разговоров городские больницы и поликлиники продолжают работать в штатном режиме и не прекращали прием пациентов.



Редакция «Новостей Донбасса» обратилась за официальным комментарием, чтобы выяснить, соответствуют ли действительности слухи о закрытии станции скорой медицинской помощи в Дружковке и ее переводе в другой город.



Заместитель начальника городского отдела здравоохранения Дружковского горсовета Ольга Куницкая заявила журналистам, что распространяемая информация не соответствует реальному положению дел.



«В Дружковке продолжает работать скорая медицинская помощь, медицинский персонал выезжает на вызовы. Все службы функционируют в обычном режиме с учетом условий безопасности», — подчеркнула она.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что в Мирнограде (Новодонецкая громада) до 1 апреля 2026 года планируют уволить более 40 работников скорой помощи. Приказ о сокращении штата был подписан еще в декабре 2025 года. В официальных документах причиной указано уменьшение количества вызовов и «оптимизация».



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»