На оккупированной Луганщине в 43 школах открыты классы со специализированной подготовкой к войне – ОВА

Урок в школе на оккупированной Луганщине. Фото: группировка «ЛНР»

В оккупированной Луганской области в 43 школах открыты классы со специализированной подготовкой к войне. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.



По его словам, набор таких классов начали еще с 2015-го на тех территориях, которые россияне захватили за год до того.



«Сейчас в учебных заведениях функционируют 44 казачьих класса, семь классов системы МВД России, пять классов Следственного комитета РФ, семь классов Росгвардии, четыре таможенных класса и так далее», – сказал начальник ОВА.

Напомним, что на Луганщине возник значительный недобор в «народные дружины» оккупантов.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко