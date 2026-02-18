В Луганской области маскируют мобилизацию под вакансии охранников

В Луганской области начали набирать на контракт ранее судимых граждан. Об этом заявил «министр внутренних дел ЛНР» Алексей Камф. По его словам, только в 2025 году было подписано 90 таких контрактов.



Ранее подобных случаев вербовки в ряды армии РФ на Луганщине официально не фиксировалось. Однако поиск потенциальных «добровольцев» ведется и другими сомнительными способами.

Издание «Медиаверстка» обратило внимание на объявления на сайте «Авито», в которых предлагалась работа охранниками на Луганской атомной станции. Вакансия описывалась как «служба в тылу», без требований к опыту работы. Дело в том, что Луганской АЭС никогда не существовало.

Аналогичные предложения ранее появлялись и в отношении «Донецкой АЭС», которая также является вымышленным объектом. На данный момент объявления о наборе персонала на несуществующие атомные электростанции уже удалены.



При этом набор «охранников» продолжается для других объектов, которые имеют мало общего с гражданской сферой. В графе места работы указан адрес: Москва, Яблочково, 5, строение 1. По этому адресу находится единый пункт отбора на контрактную службу армии РФ, работающий с апреля 2023 года, а также военкомат «Доброволец».

Фактически вакансии охранников используются лишь как прикрытие. Таким образом, на оккупированных территориях и за их пределами продолжается скрытая мобилизация в ряды армии РФ.

Подробнее смотрите в авторском видео журналистов «Новостей Донбасса»

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»