В Луганской области маскируют мобилизацию под вакансии охранников
18 февраля 2026, 16:52

В Луганской области начали набирать на контракт ранее судимых граждан. Об этом заявил «министр внутренних дел ЛНР» Алексей Камф. По его словам, только в 2025 году было подписано 90 таких контрактов.

Ранее подобных случаев вербовки в ряды армии РФ на Луганщине официально не фиксировалось. Однако поиск потенциальных «добровольцев» ведется и другими сомнительными способами.

Издание «Медиаверстка» обратило внимание на объявления на сайте «Авито», в которых предлагалась работа охранниками на Луганской атомной станции. Вакансия описывалась как «служба в тылу», без требований к опыту работы. Дело в том, что Луганской АЭС никогда не существовало.

Аналогичные предложения ранее появлялись и в отношении «Донецкой АЭС», которая также является вымышленным объектом. На данный момент объявления о наборе персонала на несуществующие атомные электростанции уже удалены.

При этом набор «охранников» продолжается для других объектов, которые имеют мало общего с гражданской сферой. В графе места работы указан адрес: Москва, Яблочково, 5, строение 1. По этому адресу находится единый пункт отбора на контрактную службу армии РФ, работающий с апреля 2023 года, а также военкомат «Доброволец».

Фактически вакансии охранников используются лишь как прикрытие. Таким образом, на оккупированных территориях и за их пределами продолжается скрытая мобилизация в ряды армии РФ.

Подробнее смотрите в авторском видео журналистов «Новостей Донбасса»

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, как дрон с громкоговорителем заставил пятерых оккупантов сдаться.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Луганская область
Оккупированная территория Вербовка в армию РФ
Тотальная паспортизация мобильной связи на оккупированных территориях: Новые ограничения абонентов граничат с абсурдом
И это еще не предел: российские законодатели готовят новые ужесточения правил пользования услугами мольной связи и интернета. Доходит до абсурда: в РФ хотят, чтобы сограждане дорожили своей SIM-картой, как и…паспортом.
28 января 2026, 18:43
В Луганской области маскируют мобилизацию под вакансии охранников
18 февраля, 16:52
Удар по российскому ЗРК С-300 на Донетчине. Фото: кадр из видео На Донетчине и Херсонщине ВСУ поразили российские системы ПВО на 150 миллионов долларов
18 февраля, 15:55
Восточную часть Гришиного зачистили от россиян. Фото: скриншот Восточную часть Гришиного зачистили от российских оккупантов, ликвидировано 10 человек
18 февраля, 15:41
Эвакуация проходит под постоянными обстрелами. «Белый Ангел» вывез мирных жителей из-под ударов в Донецкой области
18 февраля, 15:35
Последствия удара по Дружковке. Фото: кадр из видео В Дружковке российский беспилотник попал в дом: возник пожар
18 февраля, 14:52
Пленные РФ. Дрон с громкоговорителем заставил пятерых оккупантов сдаться
18 февраля, 14:42

