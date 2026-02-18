Российские войска дронами без разбора атакуют машины в Дружковке – ВСУ

Уничтоженный гражданский автомобиль в Дружковке. Фото: 93-я механизированная бригада ВСУ

Российские захватчики управляемыми авиабомбами терроризируют город Дружковка Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе группировки войск «Восток».



ВС РФ также атакуют город беспилотниками «Шахед» и кассетными боеприпасами, в результате чего возникают пожары в зданиях.



«Рои FPV-дронов и «Молний» в воздухе пытаются поразить автомобили без разбора – гражданский это транспорт или военный. Вражеским дронам противодействуют мобильные стрелковые группы, в том числе и 93-й механизированной бригады «Холодный Яр» ВСУ, подстраховывающие водителей на въезде в город. Рядом с автомобилями на проезжей части мирно сосуществуют НРК – наземные роботизированные комплексы, которые везут свои грузы на позиции ближе к линии фронта», – рассказали военные.

Напомним, что 17 февраля в Дружковке российский беспилотник попал в дом, в результате чего возник пожар.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко