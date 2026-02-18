Украина бойкотирует церемонию открытия Паралимпиады из-за допуска РФ

Украинские чиновники не будут присутствовать на Паралимпийских играх в знак протеста против решения организаторов допустить спортсменов из России и Беларуси к соревнованиям под национальными флагами. Об этом сообщил министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный.



По его словам, украинская сторона также не посетит церемонию открытия и другие официальные мероприятия Паралимпиады.



«Мы не можем участвовать в событиях, где странам-агрессорам позволяют выступать как ни в чем не бывало. Благодарим представителей свободного мира за солидарность. Борьба продолжается», — написал он в Facebook.



Ранее Международный паралимпийский комитет отменил санкции против России и Беларуси и подтвердил шесть квот для российских и четыре для белорусских спортсменов. В РФ уже заявили, что команда выйдет на открытие под собственным флагом.



Напомним, Международный олимпийский комитет официально подтвердил, что украинского скелетониста Владислава Гераскевича не допустили к участию в зимних Олимпийских играх 2026 года.