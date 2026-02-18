Экс-главу группировки «ДНР» Губарева заподозрили в дискредитации армии РФ

На бывшего «народного губернатора» Донецкой области Павла Губарева был составлен административный протокол по статье о дискредитации ВС России. Это следует из картотеки Мосгорсуда.



Административное дело по статье о дискредитации армии против Губарева было зарегистрировано 18 февраля.



Губарев не знает, с чем связано составление протокола.



«Является ли это чьим-то умыслом не знаю, могу только предполагать, что кое-кому не понравились мои тексты. Факт оцениваю как беспросветную глупость. Никаких последствий для себя не ожидаю», — отметил он в комментарии изданию «РБК».

Фото: скриншот картотеки Мосгорсуда



Как отмечается, Павел Губарев родился в Северскодонецке Луганской области. Участник пророссийских выступлений в Украине в 2014 году. Один из главарей террористической группировки «Новороссия». В РФ занимался политической деятельностью, в 2022 году он отправился служить на стороне РФ.



Ранее мы писали, что Павел Губарев в «День ДНР» призвал российских военных не сдавать оружие в случае заморозки войны.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

