Венгрия остановила экспорт топлива в Украину

Нефтепровод «Дружба»

Венгрия прекратила поставки дизельного топлива в Украину после остановки транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на заседании правительства. Его выступление транслировал государственный телеканал М1.



«Поставки дизельного топлива на Украину прекращены и не возобновятся до тех пор, пока украинцы не восстановят транзит нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Венгрии», — подчеркнул министр.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Евросоюз потребовал от Украины восстановить работу нефтепровода «Дружба» для возобновления транзита российской нефти в Словакию и Венгрию. Об этом сообщал телеканал Sky News.

Транзит по «Дружбе» был полностью остановлен после того, как трубопровод получил повреждения в январе 2026 года в результате российской атаки. В Еврокомиссии ожидают от Киева предоставления четкого и публичного графика ремонтных работ.



Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее обвинили Украину в том, что восстановление нефтепровода затягивается по политическим причинам.



До этого Словакия и Венгрия рассматривали возможность перенаправления поставок нефти через Хорватию, однако Загреб отказался от такого шага, сославшись на солидарность с Украиной и общую позицию поддержки Киева.

Напомним, Петер Сийярто неоднократно подчеркивал, что российско-украинская война не касается Венгрии.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»