Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Венгрия остановила экспорт топлива в Украину
18 февраля 2026, 17:39

Венгрия остановила экспорт топлива в Украину

Нефтепровод «Дружба» Нефтепровод «Дружба»

Венгрия прекратила поставки дизельного топлива в Украину после остановки транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на заседании правительства. Его выступление транслировал государственный телеканал М1.

«Поставки дизельного топлива на Украину прекращены и не возобновятся до тех пор, пока украинцы не восстановят транзит нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Венгрии», — подчеркнул министр.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Евросоюз потребовал от Украины восстановить работу нефтепровода «Дружба» для возобновления транзита российской нефти в Словакию и Венгрию. Об этом сообщал телеканал Sky News.

Транзит по «Дружбе» был полностью остановлен после того, как трубопровод получил повреждения в январе 2026 года в результате российской атаки. В Еврокомиссии ожидают от Киева предоставления четкого и публичного графика ремонтных работ.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее обвинили Украину в том, что восстановление нефтепровода затягивается по политическим причинам.

До этого Словакия и Венгрия рассматривали возможность перенаправления поставок нефти через Хорватию, однако Загреб отказался от такого шага, сославшись на солидарность с Украиной и общую позицию поддержки Киева.

Напомним, Петер Сийярто неоднократно подчеркивал, что российско-украинская война не касается Венгрии.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

ТЕГИ

Места
Украина-венгрия
Прочее
Нефтепровод Дружба прекращение поставок топлива
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Тотальная паспортизация мобильной связи на оккупированных территориях: Новые ограничения абонентов граничат с абсурдом
И это еще не предел: российские законодатели готовят новые ужесточения правил пользования услугами мольной связи и интернета. Доходит до абсурда: в РФ хотят, чтобы сограждане дорожили своей SIM-картой, как и…паспортом.
28 января 2026, 18:43
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
18:53
Силы обороны поразили пусковую установку С-300ВМ в Мариуполе
17:15
Экс-главу группировки «ДНР» Губарева заподозрили в дискредитации армии РФ
16:52
В Луганской области маскируют мобилизацию под вакансии охранников
16:47
На оккупированной Луганщине в 43 школах открыты классы со специализированной подготовкой к войне – ОВА
14:54
В Мариуполе пенсионерка умерла от холода в собственной квартире — СМИ
14:27
В оккупированном Донецке женщину задержали за комментарии в соцсетях
09:29
В Алчевске обрушилась труба и уничтожила коксовую батарею
21:50
Оккупанты могут присоединить разрушенную Авдеевку к Донецку
18:31
Силы обороны атаковали склады МТЗ на оккупированной Донетчине
17:59
На оккупированной Луганщине из-за наводнения нарушено сообщение с несколькими населенными пунктами. Что известно
17:20
Город-призрак с розовым ларьком: жизнь в оккупированной Авдеевке
16:28
Лингвоцид в законе: на оккупированных территориях вытесняют украинский язык
13:13
ВСУ поразили в Крыму корабельный вертолёт Ка-27
11:44
ССО уничтожили склад «Искандеров» в Крыму и пункт «Рубикона»
17:28
Разграбление «Каменной Могилы»: как заповедник превратили в «филиал» Крыма
17:12
«Призраки» ГУР уничтожили «Панцирь», радар и катер в Крыму
17:05
В захваченном Харцызске оккупанты задержали подростков, которые якобы поджигали релейные шкафы
16:22
РФ заняла Ровное и продвинулась в районе Покровска
15:07
Сердца с портретами тирана: в Луганске раздавали открытки со Сталиным
14:59
Мошенничество без границ: какие схемы работают в России и на оккупированных территориях Украины
все новости
18:53
Силы обороны поразили пусковую установку С-300ВМ в Мариуполе
18:06
Украинские SIM-карты в атаках FPV: эксперт о новой угрозе
17:39
Венгрия остановила экспорт топлива в Украину
17:15
Экс-главу группировки «ДНР» Губарева заподозрили в дискредитации армии РФ
17:10
Российские войска дронами без разбора атакуют машины в Дружковке – ВСУ
16:52
В Луганской области маскируют мобилизацию под вакансии охранников
16:47
На оккупированной Луганщине в 43 школах открыты классы со специализированной подготовкой к войне – ОВА
16:46
Украина бойкотирует церемонию открытия Паралимпиады из-за допуска РФ
15:55
На Донетчине и Херсонщине ВСУ поразили российские системы ПВО на 150 миллионов долларов
15:41
Восточную часть Гришиного зачистили от российских оккупантов, ликвидировано 10 человек
15:37
Путин готов воевать за Донбасс еще 2 года — NYT
15:35
«Белый Ангел» вывез мирных жителей из-под ударов в Донецкой области
15:28
На Запорожье закрываются отделения «Укрпошты»
14:54
В Мариуполе пенсионерка умерла от холода в собственной квартире — СМИ
14:52
В Дружковке российский беспилотник попал в дом: возник пожар
14:50
Армия РФ сбросила авиабомбы на Константиновку: много разрушений
14:42
Дрон с громкоговорителем заставил пятерых оккупантов сдаться
14:27
В оккупированном Донецке женщину задержали за комментарии в соцсетях
13:44
«Продвижение есть»: Умеров прокомментировал второй день переговоров в Женеве
13:23
Пехота ВСУ уничтожила группу военных РФ в доме Купянска
все новости
ВИДЕО
В Луганской области маскируют мобилизацию под вакансии охранников В Луганской области маскируют мобилизацию под вакансии охранников
18 февраля, 16:52
Удар по российскому ЗРК С-300 на Донетчине. Фото: кадр из видео На Донетчине и Херсонщине ВСУ поразили российские системы ПВО на 150 миллионов долларов
18 февраля, 15:55
Восточную часть Гришиного зачистили от россиян. Фото: скриншот Восточную часть Гришиного зачистили от российских оккупантов, ликвидировано 10 человек
18 февраля, 15:41
Эвакуация проходит под постоянными обстрелами. «Белый Ангел» вывез мирных жителей из-под ударов в Донецкой области
18 февраля, 15:35
Последствия удара по Дружковке. Фото: кадр из видео В Дружковке российский беспилотник попал в дом: возник пожар
18 февраля, 14:52
Пленные РФ. Дрон с громкоговорителем заставил пятерых оккупантов сдаться
18 февраля, 14:42
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор