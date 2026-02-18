Авдеевка сегодня: два года обещаний и руин

Разрушенные дома и пустые улицы — так выглядит Авдеевка спустя два года после захвата. Несмотря на заявления оккупационных властей о скором восстановлении, в городе отремонтированы менее десяти зданий, включая шесть жилых домов и одно админздание.



Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин еще в феврале 2024 года обещал начать восстановление после «зачистки» и разминирования, о завершении которых сообщали в течение года.



Однако ремонты идут крайне медленно: отдельные пятиэтажки восстанавливают годами, завершение работ запланировано лишь на 2026 год. В городе нет газа, перебои с электричеством, водой и теплом, уничтожены больницы и школы.



Первый банкомат появился только в январе этого года. Мирных жителей осталось немного, большинство — военные. Возвращаться в Авдеевку люди не спешат: жить и работать негде, а обещания так и остаются обещаниями.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»