В Куйбышевском районе Донецка обесточены 27 подстанций

В Куйбышевском районе Донецка произошло аварийное отключение сразу 27 трансформаторных подстанций. В результате без электроснабжения остались 3 250 абонентов.



Факт аварии подтвердил «глава» города Алексей Кулемзин со ссылкой на данные подконтрольного оккупантам «Донецкэнерго». Официальная причина аварийного отключения не раскрывается.



Подробности о характере повреждений и сроках полного восстановления электроснабжения не уточнялись. При этом подобные инциденты в Донецке происходят не впервые.



В ноябре 2025 года авария затронула 12 подстанций, а в январе 2025-го аналогичное отключение оставило без света около 1150 абонентов.



Уже в феврале 2026 года схожая ситуация была зафиксирована и в Пролетарском районе Донецка, где из-за аварии на девяти подстанциях электроэнергии лишились около 1 500 потребителей.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»