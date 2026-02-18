В Куйбышевском районе Донецка обесточены 27 подстанций

В Куйбышевском районе Донецка произошло аварийное отключение сразу 27 трансформаторных подстанций. В результате без электроснабжения остались 3 250 абонентов.
Факт аварии подтвердил «глава» города Алексей Кулемзин со ссылкой на данные подконтрольного оккупантам «Донецкэнерго». Официальная причина аварийного отключения не раскрывается.
Подробности о характере повреждений и сроках полного восстановления электроснабжения не уточнялись. При этом подобные инциденты в Донецке происходят не впервые.
В ноябре 2025 года авария затронула 12 подстанций, а в январе 2025-го аналогичное отключение оставило без света около 1150 абонентов.
Уже в феврале 2026 года схожая ситуация была зафиксирована и в Пролетарском районе Донецка, где из-за аварии на девяти подстанциях электроэнергии лишились около 1 500 потребителей.
Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»