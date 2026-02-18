Завтра по всей Украине — почасовые отключения света

Фото: Укрэнерго

Завтра, 19 февраля, во всех регионах Украины в течение всех суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии для населения, а также графики ограничения мощности — для промышленных потребителей.



В Укрэнерго уточняют, что необходимость применения таких мер связана с последствиями российских ракетных и дроновых атак по объектам энергетической инфраструктуры.



Повреждения энергообъектов продолжают влиять на стабильность работы энергосистемы, из-за чего операторы вынуждены временно ограничивать потребление.



Энергетики призывают потребителей учитывать возможные отключения при планировании дня и по возможности рационально использовать электроэнергию.

Напомним, российская армия в ночь на 18 февраля запустила ракету и 126 БПЛА. Противовоздушная оборона сбила 100 дронов.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»