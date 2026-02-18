FPV-дрон ударил по машине зооволонтеров под Алексеево-Дружковкой

Фото: Animal rescue Kharkiv, Ukraine

В Донецкой области российский FPV-дрон атаковал автомобиль зооволонтеров в момент эвакуации животных. Удар произошел в Кондратовке — населенном пункте перед Алексеево-Дружковкой. Об этом сообщили в организации Animal rescue Kharkiv, Ukraine.



По словам волонтеров, дрон был замечен вовремя: машина успела остановиться, люди вышли из салона, однако в тот же момент беспилотник настиг автомобиль и ударил по нему.



В результате атаки дрон полностью пробил крышу, повредил передние сиденья, разбил заднее стекло, серьезно повредил лобовое стекло, деформировал двери и уничтожил около семи транспортировочных боксов для животных.

Фото: Animal rescue Kharkiv, Ukraine

Фото: Animal rescue Kharkiv, Ukraine



«Слава Богу, никто не пострадал», — подчеркнули зооспасатели. Несмотря на масштабные повреждения и опасность повторных ударов, команда не прекратила работу.



В итоге волонтерам удалось завершить эвакуацию и спасти 21 животное. Среди вывезенных — пять щенков.

Ранее «Новости Донбасса» писали, что российские войска дронами без разбора атакуют машины в Дружковке. Об этом сообщили в пресс-службе группировки войск «Восток».



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»