Встреча Путина и Зеленского может состояться

18 февраля 2026, 22:46

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина, по всей видимости, может состояться. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

По данным издания, в ходе трехсторонней встречи в Женеве украинской делегации «удалось удержать давление российской стороны». При этом ключевое требование Москвы остается неизменным — полный вывод украинских войск с территории Донбасса.

Источник издания отмечает, что дальнейшее развитие процесса напрямую зависит от работы политической подгруппы. «От ее решений будет зависеть то, как реализуются наработки военной подгруппы. Уже необходима встреча на уровне лидеров. Видимо, так оно и будет», — подчеркнул собеседник.

После основного раунда двухдневных трехсторонних переговоров представители Украины и России провели отдельную, ранее не анонсированную закрытую встречу. Темы обсуждений официально не раскрываются.

О факте этих переговоров сообщило издание «Суспильне», ссылаясь на пресс-секретаря главы украинской переговорной делегации и секретаря СНБО Рустема Умерова Диану Давитян.

По ее словам, на встрече украинскую сторону, помимо Умерова, представлял Давид Арахамия — член переговорной группы и руководитель парламентской фракции «Слуга народа». Со стороны РФ участвовал глава делегации Владимир Мединский. Переговоры продолжались около полутора часов, однако их содержание не разглашается.

Корреспондент «Суспильного» после завершения встречи видела Мединского возле отеля InterContinental Genève, где проходил основной раунд переговоров. В комментарии для российских СМИ он подтвердил, что встречался с представителями украинской делегации.

Накануне руководитель Офиса президента Украины и член переговорной группы Кирилл Буданов, подводя итоги очередного раунда переговоров в Женеве, заявил, что в ближайшее время ожидается новая встреча.

Напомним, Умеров заявил, что конечная цель переговоров — устойчивый мир.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

