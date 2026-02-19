Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В Лозовой обесточена крупнейшая котельная
19 февраля 2026, 09:25

В Лозовой обесточена крупнейшая котельная

Фото: мэр Лозовой Сергей Зеленский Фото: мэр Лозовой Сергей Зеленский

В результате российских обстрелов в Лозовой Харьковской области зафиксированы повреждения объектов критической инфраструктуры, что привело к серьезным перебоям с водоснабжением.

Как сообщил мэр города Сергей Зеленский, из-за последствий вражеских атак была обесточена крупнейшая котельная города. От ее работы напрямую зависят почти 16 тысяч абонентов.

Ночью сохраняется минусовая температура воздуха, что существенно осложняет ситуацию. Все коммунальные службы сосредоточены на том, чтобы сохранить тепловые сети и как можно быстрее обеспечить подачу тепла жителям.

Городские власти призывают граждан не вмешиваться во внутридомовые сети отопления и водоснабжения без указаний коммунальщиков, чтобы избежать дополнительных аварий и повреждений.

Напомним, в результате обстрелов РФ ранены двое мирных жителей в Славянском районе.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

ТЕГИ

Места
Лозовая Харьковская область
Прочее
повреждение котельной
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Тотальная паспортизация мобильной связи на оккупированных территориях: Новые ограничения абонентов граничат с абсурдом
И это еще не предел: российские законодатели готовят новые ужесточения правил пользования услугами мольной связи и интернета. Доходит до абсурда: в РФ хотят, чтобы сограждане дорожили своей SIM-картой, как и…паспортом.
28 января 2026, 18:43
НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
20:05
В Куйбышевском районе Донецка обесточены 27 подстанций
19:38
Авдеевка сегодня: два года обещаний и руин
18:53
Силы обороны поразили пусковую установку С-300ВМ в Мариуполе
17:15
Экс-главу группировки «ДНР» Губарева заподозрили в дискредитации армии РФ
16:52
В Луганской области маскируют мобилизацию под вакансии охранников
16:47
На оккупированной Луганщине в 43 школах открыты классы со специализированной подготовкой к войне – ОВА
14:54
В Мариуполе пенсионерка умерла от холода в собственной квартире — СМИ
14:27
В оккупированном Донецке женщину задержали за комментарии в соцсетях
09:29
В Алчевске обрушилась труба и уничтожила коксовую батарею
21:50
Оккупанты могут присоединить разрушенную Авдеевку к Донецку
18:31
Силы обороны атаковали склады МТЗ на оккупированной Донетчине
17:59
На оккупированной Луганщине из-за наводнения нарушено сообщение с несколькими населенными пунктами. Что известно
17:20
Город-призрак с розовым ларьком: жизнь в оккупированной Авдеевке
16:28
Лингвоцид в законе: на оккупированных территориях вытесняют украинский язык
13:13
ВСУ поразили в Крыму корабельный вертолёт Ка-27
11:44
ССО уничтожили склад «Искандеров» в Крыму и пункт «Рубикона»
17:28
Разграбление «Каменной Могилы»: как заповедник превратили в «филиал» Крыма
17:12
«Призраки» ГУР уничтожили «Панцирь», радар и катер в Крыму
17:05
В захваченном Харцызске оккупанты задержали подростков, которые якобы поджигали релейные шкафы
16:22
РФ заняла Ровное и продвинулась в районе Покровска
15:07
Сердца с портретами тирана: в Луганске раздавали открытки со Сталиным
14:59
Мошенничество без границ: какие схемы работают в России и на оккупированных территориях Украины
13:47
ВСУ ударили по сосредоточению живой силы россиян на оккупированных территориях
13:30
Силы обороны поразили узел связи и пункт управления БПЛА на оккупированной Донетчине
09:59
ВС РФ сосредоточили сотни единиц техники на рембазе под Джанкоем
15:36
Дроны поразили поселок Центральный Перевальского района на Луганщине
15:50
Силы обороны поразили РЛС «Небо-У» и районы сосредоточения операторов БПЛА оккупантов
15:26
ВСУ атаковали сосредоточение техники и состав МТС россиян на оккупированной Донетчине
10:20
В оккупированном Геническе детям показывали боевое оружие
15:42
В оккупированном Луганске вопросами архитектуры будет заниматься уроженец Калмыкии Дорджи Ильджирингов
все новости
11:23
Власти Дружковки прокомментировали слухи о закрытии скорой помощи
11:14
Войска России ударили по энергетике Донецкой области: часть жителей осталась без света
11:14
Дрон РФ сбил «Молнию» с двумя FPV на борту
10:40
Европейские разведки не ждут мира в 2026 году
10:11
Зеленский объяснил, почему украинцы не согласятся отдать россиянам Донбасс
10:10
Из Краматорска автобусы задерживаются, в Запорожье поезда сегодня не идут
09:43
Дроны ночью атаковали нефтебазу в Псковской области: возник масштабный пожар
09:39
Взрывная волна сносила всё: удар по центру Херсона
09:25
В Лозовой обесточена крупнейшая котельная
09:05
В результате обстрелов РФ ранены двое мирных жителей в Славянском районе
08:58
РФ атаковала Украину ночью ограниченным числом БПЛА
08:34
Армия РФ продвинулась на нескольких участках Донецкой области
22:46
Встреча Путина и Зеленского может состояться
21:56
FPV-дрон ударил по машине зооволонтеров под Алексеево-Дружковкой
20:47
Завтра по всей Украине — почасовые отключения света
20:05
В Куйбышевском районе Донецка обесточены 27 подстанций
19:38
Авдеевка сегодня: два года обещаний и руин
18:53
Силы обороны поразили пусковую установку С-300ВМ в Мариуполе
18:06
Украинские SIM-карты в атаках FPV: эксперт о новой угрозе
17:39
Венгрия остановила экспорт топлива в Украину
17:15
Экс-главу группировки «ДНР» Губарева заподозрили в дискредитации армии РФ
17:10
Российские войска дронами без разбора атакуют машины в Дружковке – ВСУ
16:52
В Луганской области маскируют мобилизацию под вакансии охранников
16:47
На оккупированной Луганщине в 43 школах открыты классы со специализированной подготовкой к войне – ОВА
16:46
Украина бойкотирует церемонию открытия Паралимпиады из-за допуска РФ
15:55
На Донетчине и Херсонщине ВСУ поразили российские системы ПВО на 150 миллионов долларов
15:41
Восточную часть Гришиного зачистили от российских оккупантов, ликвидировано 10 человек
15:37
Путин готов воевать за Донбасс еще 2 года — NYT
15:35
«Белый Ангел» вывез мирных жителей из-под ударов в Донецкой области
15:28
На Запорожье закрываются отделения «Укрпошты»
все новости
ВИДЕО
Дрон РФ сбивает свою же «Молнию» с двумя FPV на борту. Дрон РФ сбил «Молнию» с двумя FPV на борту
19 февраля, 11:14
Последствия атаки на нефтебазу в Великих Луках. Фото: соцсети Дроны ночью атаковали нефтебазу в Псковской области: возник масштабный пожар
19 февраля, 09:43
Последвия ударов ВС РФ по Херсону. Взрывная волна сносила всё: удар по центру Херсона
19 февраля, 09:39
Фото: Animal rescue Kharkiv, Ukraine FPV-дрон ударил по машине зооволонтеров под Алексеево-Дружковкой
18 февраля, 21:56
Авдеевка сегодня: два года обещаний и руин Авдеевка сегодня: два года обещаний и руин
18 февраля, 19:38
В Луганской области маскируют мобилизацию под вакансии охранников В Луганской области маскируют мобилизацию под вакансии охранников
18 февраля, 16:52

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор