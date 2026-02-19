В Лозовой обесточена крупнейшая котельная

Фото: мэр Лозовой Сергей Зеленский

В результате российских обстрелов в Лозовой Харьковской области зафиксированы повреждения объектов критической инфраструктуры, что привело к серьезным перебоям с водоснабжением.



Как сообщил мэр города Сергей Зеленский, из-за последствий вражеских атак была обесточена крупнейшая котельная города. От ее работы напрямую зависят почти 16 тысяч абонентов.



Ночью сохраняется минусовая температура воздуха, что существенно осложняет ситуацию. Все коммунальные службы сосредоточены на том, чтобы сохранить тепловые сети и как можно быстрее обеспечить подачу тепла жителям.



Городские власти призывают граждан не вмешиваться во внутридомовые сети отопления и водоснабжения без указаний коммунальщиков, чтобы избежать дополнительных аварий и повреждений.

Напомним, в результате обстрелов РФ ранены двое мирных жителей в Славянском районе.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»