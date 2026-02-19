Из Краматорска автобусы задерживаются, в Запорожье поезда сегодня не идут

Фото: «Укрзализныця»

Согласно оперативной информации о движении по железной дороге в Украине по состоянию на 19 февраля, сегодня на некоторых маршрутах поезда идут не по расписанию.

Как сообщают в «Укрзализныце», мониторинговые группы работают в усиленном режиме, а движение поездов поддерживается с учетом текущей ситуации с безопасностью и погодных условий.



Сумская область



Региональные поезда временно курсируют только до и из Конотопа. Дальнейшее сообщение по направлению ограничено.



Харьковская и Донецкая области



На участке от Лозовой в направлении Краматорска пассажиров доставляют автобусами.



В Краматорском направлении поезд №102 будет ожидать пересадки пассажиров с трансферных автобусов из Донецкой области. Эти автобусы задерживаются из-за сложных погодных условий.



Региональные экспрессы Изюмского направления следуют с незначительными задержками.



Запорожье

Сегодня поезда №86/85 «Львов — Запорожье — Львов», №5/6 «Ясиня — Запорожье — Ясиня», №128/127 «Львов — Запорожье — Львов» и №51/52 «Одесса — Запорожье — Одесса» курсируют только до и из Днепра.



На участке между Днепром и Запорожьем организован автобусный трансфер. По остальным поездам дальнего следования планируется сохранение маршрутов до и из Запорожья, однако окончательные решения будут приниматься оперативно — в зависимости от развития ситуации.



Пассажиров просят внимательно следовать указаниям поездных бригад и сотрудников вокзалов, а также включить push-уведомления в приложении УЗ для получения актуальных обновлений.

Напомним, РФ атаковала Украину ночью ограниченным числом БПЛА.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»