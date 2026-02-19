Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Европейские разведки не ждут мира в 2026 году
19 февраля 2026, 10:40

19 февраля 2026, 10:40

Сброс КАБа на Покровск. Сброс КАБа на Покровск.

Руководители ведущих европейских разведслужб скептически оценивают перспективы мирного соглашения между Россией и Украиной в 2026 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять высокопоставленных источников.

По их данным, Москва не стремится к быстрому завершению войны. Часть собеседников полагает, что переговоры с США Кремль использует для смягчения санкций и заключения экономических соглашений. Один из источников назвал женевские консультации «театрализованным представлением».

Среди целей РФ источники называют устранение от власти Владимира Зеленского и превращение Украины в нейтральную буферную зону. При этом оценки устойчивости российской экономики расходятся: одни прогнозируют финансовые риски во второй половине 2026 года из-за санкций и дорогих заимствований, другие считают общество достаточно устойчивым.

Третий раунд переговоров в Женеве с участием Украины, России и США, по оценкам западных СМИ, не принес существенного прогресса.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

Украина Россия Европейский Союз
Мирное соглашение завершение войны отмена санкций

