Сброс КАБа на Покровск.

Руководители ведущих европейских разведслужб скептически оценивают перспективы мирного соглашения между Россией и Украиной в 2026 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять высокопоставленных источников.



По их данным, Москва не стремится к быстрому завершению войны. Часть собеседников полагает, что переговоры с США Кремль использует для смягчения санкций и заключения экономических соглашений. Один из источников назвал женевские консультации «театрализованным представлением».



Среди целей РФ источники называют устранение от власти Владимира Зеленского и превращение Украины в нейтральную буферную зону. При этом оценки устойчивости российской экономики расходятся: одни прогнозируют финансовые риски во второй половине 2026 года из-за санкций и дорогих заимствований, другие считают общество достаточно устойчивым.



Третий раунд переговоров в Женеве с участием Украины, России и США, по оценкам западных СМИ, не принес существенного прогресса.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»