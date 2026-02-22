Атака на Киевщину повлияла на движение поездов

«Укрзализныця» обнародовала оперативную информацию о движении поездов в воскресенье, 22 февраля. По данным оператора, после ночной атаки на Киевскую область ряд поездов следует по измененным маршрутам.
В связи с этим возможны отклонения от утвержденного графика движения. Пассажирам рекомендуют учитывать изменения при планировании поездок.
Херсонская область
Мониторинговые группы работают в усиленном режиме. Организация движения поездов осуществляется с учетом текущей ситуации безопасности.
Пассажиров просят внимательно следить за уведомлениями в мобильном приложении Укрзализныця, а также за объявлениями железнодорожников на вокзалах и непосредственно в поездах.
Сумская и Черниговская области
Региональные поезда временно курсируют только до и из Конотопа. На Нежинском направлении действует адаптированный график пригородного сообщения.
Харьковская и Донецкая области
На участке от Лозовой в сторону Краматорска пассажиров перевозят автобусами. Поезд №101/102 сообщением «Барвенково—Херсон» гарантированно дождется автобусный трансфер из Краматорска.
Региональные экспрессы Изюмского направления продолжают движение строго по расписанию.
Запорожье
На данный момент сообщение между Днепром и Запорожьем организовано преимущественно с привлечением автобусных перевозчиков.
Напомним, Силы обороны отбросили российскую армию в Днепропетровской области.
Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»