Дрон «Молния-2» атаковал центральный рынок в Славянске

Удар по центральному рынку в Славянске. Фото: Вадим Лях

Ночью и утром воскресенья, 22 февраля, Славянск в Донецкой области дважды подвергся атакам вражеских беспилотников «Молния-2». Об этом сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.



По его словам, первый удар был нанесен после полуночи. В результате атаки были повреждены три частных жилых дома. Около 09:30 утра произошел второй удар — на этот раз по центральному рынку города.



Попадание было зафиксировано с применением дрона «Молния-2». В результате атаки поврежден неработающий магазин и четыре торговых павильона.



В обоих случаях обошлось без жертв и раненых. Обстоятельства атак и масштабы ущерба уточняются.

Удар по центральному рынку и частному сектору в Славянске. Фото: Вадим Лях

Напомним, за истекшие сутки российские войска 12 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»