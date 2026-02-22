СБС «Птахи Мадяра» уничтожили два «Тор-М1» под Донецком и Мариуполем

Удар по нефтебазе в Луганске

Силы беспилотных систем «Птахи Мадяра» ночью, 22 февраля, провели результативную операцию против противовоздушной обороны противника. В ходе ударов были уничтожены два зенитных ракетных комплекса «Тор-М1», а также поражена нефтебаза в Луганске.



Оба ЗРК были «выключены» из системы ПВО в течение одной ночи. Первый комплекс обнаружили и поразили на расстоянии около одного километра от временно оккупированного Донецка. Второй «Тор-М1» был уничтожен в районе населенного пункта Тополине — на временно оккупированной территории вблизи Мариуполя.



Операцию по выявлению и поражению зенитных комплексов выполнили пилоты 6-го батальона 414-й отдельной бригады СБС совместно с 1-м отдельным центром СБС. Действия подразделений координировались командным центром Middle Strike СБС, что обеспечило точное наведение и синхронность ударов.



Отдельно отмечается удар по нефтебазе в Луганске. Объект был поражен беспилотниками 1-го отдельного центра СБС, что привело к возгоранию и нарушению логистического обеспечения противника.



В подразделении подчеркивают, что «методичное выявление и уничтожение элементов системы ПВО противника — дальнего, среднего и ближнего радиуса действия — остается одним из приоритетных направлений работы «Птахив СБС».

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что под утро, 22 февраля, Луганск подвергся обстрелу с применением беспилотных летательных аппаратов. По территории нефтебазы в южной части города нанесли удар два БПЛА.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»