Россия нанесла удары по украинской энергетике, железной дороге и жилым домам

Фото: Алексей Кулеба

Сегодня ночью, 22 февраля, армия РФ вновь нанесла массированный удар по территории Украины, применив ударные дроны и ракеты. Атака была направлена против гражданской и критической инфраструктуры. Об этом сообщил министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.



Основной удар пришелся на столицу и Киевскую область. В результате обстрела есть погибший, также сообщается о раненых. Зафиксированы повреждения объектов энергетической инфраструктуры, что привело к перебоям в работе отдельных систем.



Разрушения затронули и гражданские объекты в ряде областей страны. Повреждены жилые и хозяйственные здания в Киевской, Одесской, Сумской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и других областях.

Отдельно отмечается удар по железнодорожной инфраструктуре. В Донецкой, Запорожской, Николаевской и Одесской областях повреждены объекты железной дороги, в том числе два локомотива. При этом движение поездов не останавливалось, железнодорожное сообщение продолжало работать в штатном режиме.

Фото: Алексей Кулеба

Напомним, российская массированная атака повлияла на движение поездов по территории Украины.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»