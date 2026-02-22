Венгрия решила не прекращать подачу электроэнергии Украине

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто

Правительство Венгрии приняло решение временно не прекращать поставки электроэнергии в Украину, поскольку такой шаг может привести к серьезным гуманитарным последствиям для мирного населения, включая венгерское национальное меньшинство, проживающее в Закарпатье.



Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам экстренного заседания Совета по энергетической безопасности страны. Совещание было созвано премьер-министром Виктором Орбаном на фоне обострения энергетических разногласий с Киевом.



Министр напомнил, что «почти половина всего импорта электроэнергии Украиной приходится именно на Венгрию». Об этом он заявил в видеообращении, которое транслировал телеканал M1.



Глава МИД подчеркнул, что правительство пришло к выводу о необходимости «проявлять крайнюю осторожность», поскольку прекращение экспорта электроэнергии в первую очередь затронет Закарпатскую область, где компактно проживают этнические венгры. По его словам, такой шаг «вызвал бы особые проблемы и страдания для семей, живущих в этом регионе».



«У нас нет разногласий с людьми, живущими на Украине. Мы не хотим причинять еще больше страданий украинскому народу, поэтому обязаны сохранять максимальную осторожность в сфере электроснабжения», — заявил Сийярто.

Напомним, ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии Украине, если она не восстановит поставки нефти через нефтепровод «Дружба».

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»