Теракт во Львове: следствие рассматривает российский след

Во львовских больницах остаются 12 человек, пострадавших в результате теракта в ночь на 22 февраля. Двое из них находятся в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.



«На данный момент в наших больницах находятся 12 человек, пострадавших во время теракта. Двое из них в очень тяжелом состоянии», — сообщил Садовый.



По его словам, все пострадавшие — служащие, прибывшие на вызов, за исключением одного подростка, который живет неподалеку от места происшествия. Мэр также прокомментировал версии, которые распространяются в сети.



«Первое. Все пострадавшие — служащие, которые прибыли на вызов. Кроме одного подростка, который живет рядом. Второе. Это не "бизнес-разборки". Это вражеская спецоперация, цель которой — убить как можно больше правоохранителей», — подчеркнул Садовый.



Глава города добавил, что СБУ стоит обратить внимание на активность комментаторов, поскольку среди них есть не только ботофермы, но и реальные аккаунты.



«Искренние соболезнования родным и близким погибшей полицейской Виктории Шпильки.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что исполнители были завербованы через Телеграм, а организация атаки имеет российское происхождение.



«Обстоятельства этого теракта сейчас полностью анализируются. Многие факты уже есть. Исполнители были завербованы через Телеграм. Организация теракта — российская», — сказал он в вечернем видеообращении в воскресенье.



Президент сообщил, что Министерство внутренних дел, Национальная полиция и Служба безопасности представят обществу детали расследования. Он также поручил разработать дополнительные меры реагирования для предотвращения подобных преступлений.



По словам Зеленского, у правоохранителей уже есть опыт противодействия таким угрозам, и «десятки аналогичных ситуаций не допущены». Он подчеркнул, что украинские правоохранители постоянно противодействуют подобным вербовкам.



Президент отметил, что в воскресенье заслушал несколько докладов МВД — министра Игоря Клименко и других правоохранителей — о ходе расследования.



«И нужно больше активности и больше вовлеченности самих громад, вовлеченности местных руководителей, правительственных институтов, всех, чтобы на всех уровнях уменьшать российские возможности организации терактов и диверсий в украинском тылу. У нас есть данные разведки, что россияне собираются и в дальнейшем делать такие вещи, такие фактически нападения на украинцев. Нужно больше защиты для людей», — резюмировал президент.

Взрывы произошли в ночь на 22 февраля после того, как правоохранители прибыли по вызову о проникновении в магазин во Львове. После прибытия второго экипажа раздался еще один взрыв. В результате погибла 23-летняя сотрудница полиции, ранее сообщалось о 15 раненых, часть из которых находилась в очень тяжелом состоянии. Повреждены патрульный автомобиль и гражданское транспортное средство.



Расследование ведет областное управление СБУ по ч.2 ст.258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, повлекший тяжкие последствия).



Позднее глава МВД Игорь Клименко сообщил о задержании подозреваемой в совершении теракта.