Прокуратура раскрыла детали теракта во Львове

Фото: Офис Генерального прокурора

По делу о теракте в центре Львова задержанной объявлено о подозрении. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, 33-летней жительнице Костополя Ровненской области инкриминируют совершение теракта, повлекшего гибель человека, а также незаконное обращение с оружием.



Отмечается, что «подозрение основано на доказательствах, указывающих на совершение теракта, в результате которого погибла 23-летняя сотрудница полиции и были ранены более 20 человек».



С подозреваемой проводятся следственные действия. По местам ее проживания и пребывания проведены обыски, изъяты доказательства противоправной деятельности. Готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.



В прокуратуре напоминают, что в ночь на 22 февраля в центре Львова прогремели два взрыва. Следствие установило, что накануне, в промежутке с 23:00 до 23:30, по адресу ул. Данилишина, 20 были заложены два самодельных взрывных устройства. По данным правоохранителей, это сделала жительница Ровненщины, которая с сентября временно проживала во Львове.



Около 00:30 на линию «102» поступил звонок из Харьковской области от лица, уже установленного следствием, с сообщением о якобы проникновении в магазин на ул. Данилишина. После прибытия первого экипажа полиции произошел взрыв, а после приезда второго наряда — еще один.



После закладки устройств женщина скрылась на такси; взрывчатка, вероятно, была активирована дистанционно. Правоохранители оперативно установили причастную к теракту и задержали ее в порядке ст. 208 УПК Украины в Старом Самборе.

Ранее «Новости Донбасса» писали, что проверяется возможная причастность к организации атаки представителей Российской Федерации.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»