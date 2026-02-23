Войска РФ ударили по Запорожью дронами, есть жертва и пострадавший

Российская армия ночью 23 февраля атаковала Запорожье. В результате обстрела есть жертва и раненый. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.



По его словам, россияне нанесли удар с помощью беспилотников. Поврежден объект промышленной инфраструктуры.



Кроме того, погиб 33-летний мужчина, раненый мужчина 45 лет.



Ранее мы писали, что ночью и утром воскресенья, 22 февраля, Славянск в Донецкой области дважды подвергся атакам вражеских беспилотников «Молния-2».

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

