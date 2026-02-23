Автобусы вместо поездов идут на Краматорск и Запорожье

Фото: «Укрзализныця»

«Укрзализныця» обновила информацию о пассажирских перевозках по областям.



Согласно обнародованной оперативной информации о движении поездов по состоянию на 23 февраля, графики и маршруты изменены с учетом текущей ситуации с безопасностью в отдельных регионах.



Херсонская область



Организация движения поездов осуществляется с учетом рисков безопасности. Перевозка пассажиров между Николаевом и Херсоном временно выполняется автобусами.



В случае продолжительной воздушной тревоги в Николаеве пассажиров просят находиться в укрытиях. Путешественникам рекомендуется внимательно следить за уведомлениями в приложении «Укрзализныци», а также за объявлениями сотрудников железной дороги на вокзалах и в поездах.



Сумская и Черниговская области



Региональные поезда временно курсируют до и из Конотопа. На Нежинском направлении введены адаптированные графики пригородного сообщения.

Харьковская и Донецкая области

От Лозовой в Краматорском направлении пассажиров доставляют автобусами. При этом региональные экспрессы Изюмского направления следуют согласно утвержденному расписанию.



Запорожье

На данный момент сообщение между Днепром и Запорожьем в основном организовано с привлечением автобусных перевозчиков.

Напомним, в Донецкой, Запорожской, Николаевской и Одесской областях повреждены объекты железной дороги, в том числе два локомотива.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»