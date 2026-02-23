Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
РФ ночью атаковала Одесскую область: двое погибших
23 февраля 2026, 09:39

В результате ночной атаки РФ по Одесской области погибли 20-летняя девушка и мужчина примерно 45 лет. Об этом сообщили в Одесской областной военной администрации.

По имеющейся информации, также пострадали три человека в возрасте от 23 до 45 лет. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В результате обстрела повреждена промышленная, энергетическая и гражданская инфраструктура.

В Главном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области сообщили, что по одному из адресов зафиксировано падение беспилотного летательного аппарата на территорию предприятия.

Загорелись два грузовых автомобиля, разрушены производственные здания, повреждены еще несколько транспортных средств. По другому адресу возник пожар автомагазина и грузовых автомобилей на автостоянке. Обстоятельства уточняются.

