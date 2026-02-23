Прифронтовой Райгородок живет без транспорта и гуманитарки

Кадр из видео

В прифронтовом поселке Райгородок Донецкой области пенсионерки получают бесплатный хлеб в целлофановых пакетах — его изредка привозят волонтеры. Гуманитарной помощи не было месяцами, а поездка в Славянск обходится примерно в 600 гривен.



Так местные описывают свою повседневную жизнь. Медсестры Валентина, Алла и Людмила работают в амбулатории Райгородка, но живут в соседнем поселке Донецкое, в нескольких километрах.

Там около 200 жителей, в основном пенсионеры; 24 человека — с ограниченной мобильностью. Поэтому в пункте медицинской помощи, помимо лекарств, держат запас подгузников для взрослых. «Думают про эвакуацию, но куда ехать людям с пенсией в 2500—3000 гривен?» — говорят женщины.



За амбулаторией закреплены также Карповка, Селезневка и Донецкое. Здесь раздают полученный хлеб и оказывают медицинскую помощь — но чаще всего лишь тогда, когда удается собрать несколько вызовов одновременно. Фельдшеров не хватает, выезды ограничены, хотя дневной стационар продолжает работать.

Райгородок почти пуст, сгоревшие дома стали привычной картиной. Аптеки нет, лекарства покупают в городе и привозят самостоятельно. За пенсиями и продуктами пенсионерам приходится нанимать машины. Транспортная связь с городом нарушена: пригородное сообщение, в том числе направление Славянск—Райгородок, приостановлено.

Социальный автобус, который раньше ходил раз в неделю, больше не ездит — слишком опасно. В амбулатории котельная на дровах, но при отключении света насос не работает, и люди на часы остаются без тепла. С водой ситуация стабильнее, но с продуктами и хлебом — по-прежнему сложно.

До позиций армии РФ — около 11 километров. До полномасштабного вторжения здесь жили около 3,5 тысячи человек; сейчас остается менее тысячи мирных жителей, среди них есть дети. Местные надеются, что гуманитарную помощь все-таки привезут еще хотя бы раз.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»