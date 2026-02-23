ВСУ освободили 400 квадратных километров территории и восемь населенных пунктов на Александровском направлении – Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

На Александровском направлении ситуация сложная. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.



По его словам, российская армия продолжает оказывать давление, активно применяет для инфильтрации малые штурмовые группы, использует артиллерию, беспилотные средства и кое-где бронетехнику.



«Однако наши воины не только держат оборону, а и успешно действуют в наступательной операции. С января этого года на Александровском направлении группировка ДШВ и смежные подразделения восстановили контроль над 400 квадратными километрами территории и восемью населенными пунктами», – рассказал Сырский.

Напомним, что украинская армия контратакует на Александровском направлении.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко