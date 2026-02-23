Выход ВСУ из Донбасса расколет украинское общество, а Путина удовлетворит лишь на время – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью BBC. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский не смотрит на подконтрольную часть Донбасса просто как на землю. Об этом заявил сам Зеленский в интервью BBC



По его словам, он видит выход ВСУ из региона как оставление людей на произвол судьбы.



«Ослабление наших позиций, оставление на произвол судьбы сотен тысяч наших людей, которые там живут. Так я это вижу. И я уверен, что этот выход расколет наше общество», – сказал Зеленский.



Президент считает, что главу Кремля Владимира Путина такое решение, вероятно, удовлетворило бы лишь на время.



«Ему нужна пауза. Но как только он восстановится – наши европейские партнеры говорят, что это может занять от трех до пяти лет. На мой взгляд, он может восстановиться не более чем за пару лет. Куда он пойдет дальше? Мы не знаем, но то, что он захочет продолжать войну – это факт», – добавил он.

Напомним, что ранее Зеленский заявил, что Украина не может вывести ВСУ из Донбасса, потому что это настоящая линия обороны.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко