Обстрелы Херсонской области: один погибший и четверо раненых

23 февраля 2026, 17:57

По состоянию на 17:30 в Херсонской области известно об одном погибшем и четырёх раненых мирных жителях вследствие обстрелов со стороны военных РФ. Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре.

По данным следствия, в прокуратуре Херсонской области начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений. 23 февраля 2026 года военные РФ обстреливали населённые пункты области из артиллерии и атаковали их беспилотниками различных типов.

Около 05:10 в Херсоне в результате подрыва на мине типа «Лепесток» возле супермаркета тяжёлые травмы получил 62-летний мужчина. У пострадавшего диагностирована травматическая ампутация левой стопы. В медицинское учреждение его доставили сотрудники полиции.

Позже вследствие артиллерийского обстрела города ранения получил 72-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Утром в Днепровском районе Херсона 47-летний мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью. Информацию подтвердили в Херсонской городской военной администрации.

Примерно через час в результате очередного обстрела ранения получили двое местных жителей — 69-летняя женщина и 69-летний мужчина, находившиеся на улице.

Также зафиксированы повреждения частных и многоквартирных домов, торгового павильона и автомобилей. Российские военные продолжают наносить удары по Херсонской области с применением беспилотных летательных аппаратов.

Сбросы на гражданских в Херсонской области.

В течение прошлой недели, по имеющейся информации, на правобережную часть области было направлено более 2600 дронов. Атаки осуществлялись по мирным жителям и объектам гражданской инфраструктуры.

