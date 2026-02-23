Обстрелы Херсонской области: один погибший и четверо раненых

Последствия обстрелов РФ.

По состоянию на 17:30 в Херсонской области известно об одном погибшем и четырёх раненых мирных жителях вследствие обстрелов со стороны военных РФ. Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре.



По данным следствия, в прокуратуре Херсонской области начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений. 23 февраля 2026 года военные РФ обстреливали населённые пункты области из артиллерии и атаковали их беспилотниками различных типов.

Последствия обстрелов РФ.

Около 05:10 в Херсоне в результате подрыва на мине типа «Лепесток» возле супермаркета тяжёлые травмы получил 62-летний мужчина. У пострадавшего диагностирована травматическая ампутация левой стопы. В медицинское учреждение его доставили сотрудники полиции.



Позже вследствие артиллерийского обстрела города ранения получил 72-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.



Утром в Днепровском районе Херсона 47-летний мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью. Информацию подтвердили в Херсонской городской военной администрации.



Примерно через час в результате очередного обстрела ранения получили двое местных жителей — 69-летняя женщина и 69-летний мужчина, находившиеся на улице.



Также зафиксированы повреждения частных и многоквартирных домов, торгового павильона и автомобилей. Российские военные продолжают наносить удары по Херсонской области с применением беспилотных летательных аппаратов.

Сбросы на гражданских в Херсонской области.

В течение прошлой недели, по имеющейся информации, на правобережную часть области было направлено более 2600 дронов. Атаки осуществлялись по мирным жителям и объектам гражданской инфраструктуры.