«Бросают в бой танки»: российская армия использует бронетехнику для атак в Часовом Яре – ВСУ
23 февраля 2026, 19:09

«Бросают в бой танки»: российская армия использует бронетехнику для атак в Часовом Яре – ВСУ

Российская бронетехника в Часовом Яре. Фото: кадр из видео Российская бронетехника в Часовом Яре. Фото: кадр из видео

В городе Часов Яр Донецкой области российские войска для атак используют бронетехнику – бросают в бой танки и бронемашины. Об этом сообщили в пресс-службе 24-й механизированной бригады ВСУ.

Оккупанты наносят удары реактивной артиллерией и подвозят пехоту легким транспортом.

«Наши воины обнаруживают и уничтожают врага на подходах. Поражают штурмовые группы, бронетехнику, огневые точки и полевые склады противника», – рассказали в 24-й ОМБр.

Напомним, что ВСУ освободили 400 квадратных километров территории и восемь населенных пунктов на Александровском направлении.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

@novosti.dn.ua

