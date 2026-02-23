В Николаеве прогремел взрыв на АЗС: ранены семь полицейских, двое из них в тяжелом состоянии

Место взрыва в Николаеве. Фото: полиция

23 февраля в 18:10 прогремел взрыв на территории неработающей АЗС в Николаеве. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.



По его словам, в результате взрыва ранения получили семь сотрудников Управления патрульной полиции, которые приехали на пересменку и припарковали там свои авто.



«Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь. Позавчера теракт против полицейских произошел во Львове. Это не совпадение. Враг прицельно пытается убивать украинских полицейских, ежедневно стоящих на защите людей и государства. Расцениваем эти события как целенаправленную атаку на систему правопорядка и дестабилизацию ситуации внутри страны», – отметил Выговский.

Напомним, что в ночь на 22 февраля произошел теракт в центре Львова, результате чего погибла полицейская, еще 25 человек получили ранения, среди них большинство сотрудники служб, прибывших на вызов.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко