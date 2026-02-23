Российские беспилотники атаковали Славянск: уничтожен автомобиль и поврежден дом

Последствия атаки на Славянск. Фото: Славянская ГВА

23 февраля российская армия ударила по городу Славянск Донецкой области. Об этом сообщил глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях.



Для атаки оккупанты использовали FPV-дроны и БПЛА «Молния».



Уничтожен автомобиль, поврежден частный дом.



В результате ударов погибших и пострадавших нет.

Напомним, что 23 февраля в Николаеве прогремел взрыв на АЗС, в результате чего ранены семь полицейских, двое из них в тяжелом состоянии.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко