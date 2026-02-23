В Николаеве на АЗС взорвалась самодельная взрывчатка: правоохранители расследуют теракт

Место теракта в Николаеве. Фото: прокуратура

Правоохранители начали досудебное расследование по факту террористического акта, причинившего тяжкие последствия (ч. 2 ст. 258 УК Украины). Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины.



По оперативной информации, 23 февраля в 18:20 в Николаеве на территории неработающей АЗС, расположенной вблизи административного здания Управления патрульной полиции в Николаевской области, произошел взрыв самодельного взрывного устройства. На территории АЗС находились сотрудники патрульной полиции, приехавшие на пересменку.



На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются последствия происшествия.

Напомним, что в результате взрыва ранения получили семь полицейских, двое из них в тяжелом состоянии.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко