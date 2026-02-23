Войска России ударили по Краматорску: дрон попал в минимаркет, ранены пять человек

23 февраля в 11:37 российская авиация сбросила две авиабомбы ФАБ-250 на частный сектор города Краматорск Донецкой области. Об этом сообщил глава Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.



Повреждены 26 домов, учебное заведение, административное здание и учреждение здравоохранения.



В 13:55 дрон V2U ударил по зданию продуктового минимаркета. Ранения получили двое мужчин 1983 и 2006 годов рождения.



В 14:10 беспилотник V2U попал в асфальтовое покрытие в одном из спальных районов города. Повреждена многоэтажка. В результате атаки пострадали трое мужчин 1970, 1972 и 1985 годов рождения.

Напомним, что 23 февраля российские беспилотники атаковали город Славянск на Донетчине, в результате чего уничтожен автомобиль и поврежден дом.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко