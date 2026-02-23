Отключения света: в большинстве областей Украины 24 февраля графики будут действовать весь день

Иллюстрация. Фото: «ДТЭК»

24 февраля в большинстве регионов Украины в течение всего дня будут применяться графики почасовых отключений света. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».



Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты



«Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе», – отметили в компании.

Напомним, что 23 февраля войска России ударили по городу Краматорск Донецкой области, в результате чего ранения получили пять человек.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко