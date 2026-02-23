В Днепре прогремел взрыв в отделе полиции: повреждено здание и автомобиль

Последствия взрыва в отделе полиции в Днепре. Фото: полиция

23 февраля около 20:30 произошел взрыв в административном здании полиции в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.



Взрывной волной повреждены окна, мебель и компьютерная техника в здании. Также поврежден автомобиль, припаркованный рядом.



В результате взрыва погибших и пострадавших нет.



На месте происшествия работают специалисты взрывотехнической службы, криминалисты и следственно-оперативная группа. Продолжается установление всех обстоятельств инцидента.

Напомним, что в ночь на 22 февраля произошел теракт в центре Львова, в результате чего погибла полицейская, еще 25 человек получили ранения, среди них большинство сотрудники служб, прибывших на вызов.



Вечером 23 февраля произошел теракт на АЗС в Николаеве, в результате чего пострадали семь сотрудников полиции, двое из них в тяжелом состоянии.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко