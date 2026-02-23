Зеленский объяснил, почему Украина сейчас не может вернуть всю оккупированную территорию

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Возвращение Украиной всей оккупированной территории – это только вопрос времени. Об этом в интервью BBC заявил президент Украины Владимир Зеленский.



По его словам, сделать это сегодня значило бы потерять огромное количество людей.



«Миллионы людей, потому что российская армия большая. И мы понимаем цену таких шагов. Если у вас не хватит людей, вы потеряете их. А что такое земля без людей? Честно говоря, ничто. И у нас также недостаточно оружия. Это зависит не только от нас, но и от наших партнеров. Поэтому это невозможно. Однако возвращение к справедливым границам 1991 года, когда Украина провозгласила свою независимость, что ускорило окончательный распад Советского Союза, несомненно является не только победой, это справедливость. Победа Украины – это сохранение нашей независимости, а победа справедливости для всего мира – это возвращение всей нашей земли», – сказал Зеленский.

Напомним, что в этом же интервью Зеленский заявил, что выход ВСУ из Донбасса расколет украинское общество, а главу Кремля Владимира Путина удовлетворит лишь на время.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко