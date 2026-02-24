Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
РФ нанесла серию ударов по Запорожью
24 февраля 2026, 09:37

РФ нанесла серию ударов по Запорожью

Фото: ГСЧС Запорожья Фото: ГСЧС Запорожья

Российские войска нанесли серию ударов по Запорожье поздно вечером 23 февраля. Атака беспилотными летательными аппаратами продолжалась с 23:10 до 23:45.

Как сообщили в ГСЧС Украины, в результате обстрелов пострадали пять человек, среди них — один ребенок. По одному из адресов зафиксировано попадание в производственное здание, расположенное рядом с девятиэтажным жилым домом.

Вспыхнул пожар на площади около 200 квадратных метров. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, однако ударной волной и обломками также были повреждены близлежащие здания.

На другой локации беспилотник попал в открытую местность неподалеку от жилых кварталов. В результате взрыва повреждения получили пять пятиэтажных домов, а также автомобили, припаркованные во дворе.

Фото: Запорожская ОВА

Фото: Запорожская ОВА

Фото: Запорожская ОВА

Фото: Запорожская ОВА

Фото: Запорожская ОВАФото: Запорожская ОВА

Напомним, в результате массированных обстрелов и бомбардировок российских войск в Днепропетровской области погибли два человека, еще одна женщина получила ранения.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Тотальная паспортизация мобильной связи на оккупированных территориях: Новые ограничения абонентов граничат с абсурдом
И это еще не предел: российские законодатели готовят новые ужесточения правил пользования услугами мольной связи и интернета. Доходит до абсурда: в РФ хотят, чтобы сограждане дорожили своей SIM-картой, как и…паспортом.
28 января 2026, 18:43
