Армия РФ ночью ударила по Краматорску

Оккупационные российские войска ночью во вторник, 24 февраля, нанесли удар по прифронтовому городу Краматорск Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорского городского совета.



«Ночью Россия дважды атаковала Краматорск дронами – попадание в многоквартирный дом и АЗС», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что 23 февраля в 11:37 российская авиация сбросила две авиабомбы ФАБ-250 на частный сектор города Краматорск Донецкой области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

