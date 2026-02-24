Руководители ЕС прибыли в Киев

Фото: Андрей Сибига

Глава Евросовета Антониу Кошта прибыл в Киев вскоре после приезда председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. О прибытии европейского чиновника сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в социальной сети X, передают «Новости Донбасса».

Как уточняется, Кошта прибыл в украинскую столицу поездом. Комментируя визит, глава МИД Андрей Сибига поблагодарил европейских партнеров за последовательную поддержку и подчеркнул, что 24 февраля 2022 года «навсегда разделило историю Европы на до и после».

Ранее в тот же день в Киев приехала Урсула фон дер Ляйен. В своем сообщении в X она отметила, что это уже ее десятый визит в Украину с начала полномасштабной российско-украинской войны.

По словам главы Еврокомиссии, поездка приурочена к четвертой годовщине боевых действий и направлена на то, «чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Европы Украине — финансово, военной помощью, особенно в эту суровую зиму».



Фон дер Ляйен также подчеркнула политический и символический характер визита: «Чтобы подчеркнуть нашу неизменную приверженность справедливой борьбе Украины. И чтобы послать четкий сигнал как украинскому народу, так и агрессору: мы не отступим, пока не будет восстановлен мир».

На железнодорожном вокзале председателя Еврокомиссии встретил министр иностранных дел Украины, вручив ей букет желто-голубых цветов.

Напомним, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что новый раунд трехсторонних переговоров Россия-США-Украина может состояться в конце февраля.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»