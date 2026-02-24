Российские войска уничтожили библиотеку в Сумской области

В селе Вовна Шосткинской громады Сумской области вечером 23 февраля в результате атаки российских беспилотных летательных аппаратов уничтожены здание библиотеки и около шести тысяч книг. Об этом сообщило издание «Кордон.Медиа» со ссылкой на информацию в Шосткинской публичной библиотеке.



По имеющимся данным, помещение библиотеки полностью разрушено. В Шосткинской публичной библиотеке призвали направлять новые или бывшие в употреблении книги в хорошем состоянии для восстановления фонда по адресу: Сумская область, город Шостка, отделение №2 службы доставки «Новая почта», получатель — Центральная городская библиотека (для Вовнянской сельской библиотеки-филиала).



Кроме того, в Вовне и соседнем селе Дибровка в результате обстрела разрушены и повреждены жилые дома. Об этом изданию «Кордон.Медиа» сообщил глава Шосткинской громады Николай Нога.

Напомним, оккупационные российские войска ночью во вторник, 24 февраля, нанесли удар по прифронтовому городу Краматорск Донецкой области.