Бои под Славянском: противник закрепился в Никифоровке и пытается закрыть Васюковский «карман»

Скриншот: t.me/petrenko_iHS

На Славянском направлении армия РФ сумела закрепиться в центральной части Никифоровки и продолжает штурмовые действия в районе Липовки. Бои носят локальный, но упорный характер.



Как сообщает военблогер Олег Петренко, в Липовке российская пехота заняла позиции в нескольких подвальных помещениях жилой застройки. Впоследствии эти укрытия были поражены ударами дронов ВСУ. Одновременно боестолкновения продолжаются в районах Миньковки, Голубовки, Приволья и Резниковки.

По его данным, противник пытается закрыть Васюковский «карман», а также стремится занять позиции на господствующей высоте в районе канала Северский Донец — Донбасс, что может дать ему тактическое преимущество.

На Лиманском направлении российские войска продолжают попытки просочиться в жилую застройку восточной части Лимана. Все атаки были отражены, существенных изменений линии боевого соприкосновения не зафиксировано.

На Волчанском направлении противник осуществляет ограниченные вылазки в районе Лимана, Симоновки и восточной части Волчанска. При этом крупные силы пока не задействуются — по имеющейся информации, ожидают улучшения погодных условий для возможной активизации действий.

Скриншот: t.me/petrenko_iHS

Напомним, DeepState зафиксировал продвижение российских войск в Никифоровке, расположенной к юго-востоку от Славянска в Донецкой области.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»