За сутки оккупанты атаковали населенные пункты Донетчины

Россияне атаковали Донетчину. Фото: полиция

За минувшие сутки, за 23 февраля, полиция зафиксировала 1319 ударов по линии фронта и жилому сектору Донецкой области. Под огнем находились 9 населенных пунктов, разрушены 26 гражданских объектов, из них 18 жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



По Краматорску россияне ударили двумя БПЛА «V2U», ранили пять гражданских лиц, повредили многоквартирный дом, магазин и авто.



В Николаевке один человек получил ранения, повреждена инфраструктура.





Войска РФ атаковали Славянск дронами, повредили частный дом, сожгли гражданский автомобиль.



Дружковку захватчики обстреляли бомбой «КАБ-250» и беспилотниками, повреждены 2 частных дома, коммунальное предприятие.



В Шабельковке в результате попадания двух бомб «КАБ-250» повреждено 12 частных домов.



В Беленьком дрон «Герань-2» повредил 2 частных дома и хозяйственное помещение.



Ранее мы писали, что 23 февраля в 11:37 российская авиация сбросила две авиабомбы ФАБ-250 на частный сектор города Краматорск Донецкой области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

