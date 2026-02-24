Стали известны последствия удара БПЛА «Лютый» по «Метафраксу»

Место удара БПЛА АН-196 «Лютый» по заводу «Метафракс».

В результате атаки двумя БПЛА АН-196 «Лютый» по ПАО «Метафракс» была поражена ректификационная колонна, входящая в состав центрального производственного узла — блока синтеза и ректификации метанола. Об этом сообщили в украинском OSINT-канале «КіберБорошно».



На опубликованных снимках зафиксировано проведение восстановительных работ с привлечением тяжёлой подъёмной техники. Также наблюдается пар, поднимающийся из района установки.



По информации аналитиков, поражённая колонна является ключевым элементом производственной цепочки, поскольку именно на этом этапе осуществляется очистка сырого метанола и доведение его до товарного состояния. Далее продукция используется для производства формалина, карбамидоформальдегидных смол и других производных веществ.



Повреждение такого оборудования может повлечь остановку технологического процесса, так как установка функционирует при высоких показателях давления и температуры. Указанные координаты объекта: 58.893919, 57.572337.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»