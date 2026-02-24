ВСУ уничтожили технику РФ на подступах к Константиновке

Дрон ВСУ атакует танк россиян по дороге в Константиновку.

Российские подразделения предпринимали попытки подтянуть танки и логистический транспорт в направлении Константиновки. Техника была поражена на подступах подразделениями «Спалах», Kurt&Company и R.V. 3-го механизированного батальона 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.



Видеозапись боевой работы опубликована в 28-й отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода.



На кадрах зафиксировано поражение танков, артиллерийского средства — переносной реактивной пусковой установки «Град-П», автомобильной техники типа УАЗ, а также личного состава, сопровождавшего технику.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 28 ОМБр (@28ombr)



По данным Генерального штаба Вооружённых сил Украины, за прошедшие сутки на Константиновском направлении противник совершил 17 атак в районах Клебан-Быка, Щербиновки, Иванополья, Софиевки, Берестка, а также в направлении Константиновки и Новопавловки.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»